Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Motorradunfälle von Fahranfängern auf Motorradstrecke

Bingen (ots)

18jähriger Fahranfänger aus Nieder-Olm befuhr mit seinem Krad gegen 19.40 Uhr am frühen Samstagabend die L415 von Sprendlingen aus kommend in Fahrtrichtung Ober-Hilbersheim. In einer großen Linkskurve kurz vor der Mülldeponie stürzte ON01 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und wurde im Anschluss wegen Rippen.- und Schulterprellungen in das Krankenhaus St. Vinzenz nach Mainz verbracht.

23jähriger aus Sulzheim befindet sich mit seinem Krad auf einem Feldweg rechtsseitig der L415 und fährt von dort aus auf die Straße und weiter in Fahrtrichtung Sprendlingen. Hierbei beschleunigt er ebenfalls am frühen Samstagabend gegen 21.11 Uhr das Krad auf der Geraden, um einen Wheelie zu fahren und fällt hierbei nach links um. Das Krad schleudert über die Straße und fällt den leichten Abhang linksseitig der Straße herunter und kommt im Abhang zum Stehen. Kradfahrer zieht sich durch den Sturz oberflächliche Schürfwunden zu. Weiterhin kann festgestellt werden, dass der Fahrer sein Fahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis geführt hat.

