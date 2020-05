Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Betrunken durch Welgesheim

Bingen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wird in Welgesheim im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einer Fahrzeugführerin 1,02 Promille festgestellt. Die 50-Jährige aus dem Kreis Mainz-Bingen musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, um einen erneuten Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergibt ebenfalls ein Promille. Der Fahrerin drohen nun 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

