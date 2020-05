Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand

Bingen (ots)

Weiler, Im Glauer

19.05., 15:34 Uhr

Beim Unkraut-Abflammen unterschätzte eine 43-jährige den böigen Wind und setzte damit eine 20 Meter lange Thuja-Hecke in Brand. Die Feuerwehren Weiler, Waldalgesheim und Münster-Sarmsheim rückten mit 19 Kräften an und brachten das Feuer unter Kontrolle. Die Frau kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung und mit Brandwunden in ein Krankenhaus. Der zur Hilfe geeilte Ehemann erlitt eine leichtere Brandverletzung.

