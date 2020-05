Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr

Bingen-Bingerbrück (ots)

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr geriet der Fahrer eines Audi mit auffälliger Fahrweise auf der B9 in Bingerbrück der Polizei ins Visier. Der 55-jährige Fahrer fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Außerdem überfuhr er ohne Beachtung eine rot zeugende Ampelanlage. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Alko-Test ergab den Wert von 1,59 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell