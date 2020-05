Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Waldalgesheim (ots)

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr in Waldalgesheim in der Provinzialstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Dieser war vom Sportplatz kommend bereits in den Kreisverkehr eingefahren, als plötzlich ein Autofahrer seinen Fahrweg kreuzte und in Richtung Stromberg davon fuhr. Aufgrund des Fahrmanövers kam es zu einer Kollision zwischen Fahrrad und Auto. Der Radfahrer zog sich infolge eines Sturzes leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer hätte nach dem Unfall seine Fahrt verlangsamt, wäre dann aber ohne anzuhalten geflüchtet. Es handelte sich um ein hellblaues Fahrzeug ähnlich eines VW Golfs. Die Polizei Bingen nimmt Hinweise entgegen. Mehrere Zeugen dürften den Verkehrsunfall beobachtet haben.

