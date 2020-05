Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Vermisste Person tot aufgefunden

Bingen (ots)

Am 07.05.2020, 11.00 Uhr, wurde bei der Polizei Bingen eine Vermisstenanzeige erstattet. Ein Angehöriger konnte seinen Vater weder im Wohnanwesen noch in unmittelbarer Nähe antreffen, was äußerst ungewöhnlich war. Der letzte Kontakt fand am Vortag statt, danach war keine Kontaktaufnahme mehr möglich. Da auch gesundheitliche Probleme nicht auszuschließen waren, wurde sofort eine Suchaktion eingeleitet, unter Einsatz des Polizeihubschraubers, Mantrailerhunden, Kräften der Feuerwehren Weiler, Waldalgesheim und Münster-Sarmsheim sowie der Wasserschutzpolizei. Gegen 20.25 Uhr wurde der 91-jährige tot von einem Radfahrer in der Gemarkung Waldalgesheim gefunden. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

