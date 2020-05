Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Büdesheimer Bäckereifiliale

Bingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen teilte eine Reinigungskraft der Polizei Bingen mit, dass in eine Bäckerei in der Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim eingebrochen wurde.

Durch einen anwesenden Mitarbeiter konnte gegen 01:25 Uhr Lärm im Gebäude wahrgenommen werden. Bei einer Nachschau konnte er in der Nähe drei bislang unbekannte Personen feststellen, die sich eilig von dem Gebäude entfernten. Über das Diebesgut und die entstandene Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Hinweise erbittet die Polizei Bingen unter folgender Telefonnummer: 06721/905-0

