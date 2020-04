Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl und Hausfriedensbruch

Bingen (ots)

Bingen am Rhein, Gaulsheim, Mainzer Straße

In der Nacht vom 28.04. bis 29.04. verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Innenhof eines Einfamilienhauses. Er öffnete eine unverschlossene Zwischentür und gelangte in eine ebenfalls offene Waschküche. Dort legte er seine gesamte Kleidung (2 Pullover, Hose, 2 Shirts, Mundschutz) in den Trockner der Familie, duschte, und trocknete sich mit einem dort liegenden Handtuch ab. Dann suchte er sich seine neue Kleidung aus der Wäsche der Familie zusammen.

Die abgelegte Kleidung wird auf Spuren untersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell