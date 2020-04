Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 mit verletztem Motorradfahrer und dessen Sozia am 25.04.20 gegen 13 Uhr

Bingen (ots)

Auto und ein Krad befahren in genannter Reihenfolge die Bundesstraße 9 von Bingen kommend in Fahrtrichtung Trechtingshausen. 02 bremst sein Fahrzeug in Höhe eines Parkplatzes, unter Nutzung des Fahrtrichtungsanzeiger, vor der Ortslage Trechtingshausen ab um nach links auf diesen abzubiegen. Der Motorradfahrer (59Jahre) erkennt die Gefahrenlage vermutlich zu spät und kommt nach einer Vollbremsung seines Fahrzeuges zu Fall, wobei er sowie die Sozia (57 Jahre)verletzt werden. Zu einer Kollision mit dem abbiegenden Pkw 02 kommt es nicht. Das verletzte Ehepaar aus Bingen wird durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Mann erlitt eine Beinfraktur, die Frau kam mit leichteren Verletzungen davon. Die Bundesstraße in der Gemarkung Trechtingshausen musste kurzfristig für die Unfallaufnahme und Erstversorgung der Verletzten komplett gesperrt werden.

