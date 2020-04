Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Bäckereifiliale

Sprendlingen (ots)

In der Nacht vom 23.04.2020- 24.04.2020, gegen 03:07 Uhr, teilte eine Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen der Polizei Bingen mit, dass sie eben zwei verdächtigte Personen beobachten konnte, die über den Parkplatz der Bäckerei davon gelaufen sind. Bei Annäherung an das Gebäude der Bäckerei konnte sie feststellen, dass die Eingangstür für die Mitarbeiter offen stand. Nach Eintreffen der Polizeikräfte wurde festgestellt, dass die Eingangstür mittels Hebelwerkzeug aufgebrochen wurde, um so in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Nach Feststellung der Spurenlage im Inneren konnte ermittelt werden, dass versucht wurde einen Tresor aus der Wand zu entfernen, was letztendlich misslang. Ein anschließende Fahndung mit starken Einsatzkräften der Polizei führte nicht zum Erfolg. Eine Personenbeschreibung zu den zwei verdächtigen Personen liegt leider nicht vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

