Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Fahrzeugen

Bingen-Büdesheim (ots)

Feststellungzeit 19.04.2020. 04.30 Uhr

Bisher unbekannter Täter öffnete zwei Fahrzeuge, die in der Richard-Leitsch-Straße und der Dr.-Josef-Schinke-Straße abgestellt waren. Aus einem der geparkten Fahrzeuge, Daimler Benz, C-Klasse mit BIN-Kennzeichen, wurde eine Geldbörse entwendet, aus dem zweiten, in der Dr. Josef-Schinke Straße geparkten Daimler Benz, A-Klasse, wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/9050.

