Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Betrunkener flüchtet nach Unfall

Bingen (ots)

Am Freitagabend, 17.04.2020, gegen 20:30 Uhr, beobachtet der Geschädigte wie ein Mercedes seinen in der Schmittstraße ordnungsgemäß geparkten BMW touchiert und anschließend von der Unfallstelle flüchtet. Seinen Mercedes parkt der Flüchtige in der Nähe der Unfallstelle und flüchtet anschließend zu Fuß in sein Haus. Durch die Streifenwagenbesatzung können an dem Verursacherfahrzeug frische Unfallspuren festgestellt werden, die eindeutig durch den vorab beschriebenen Unfall entstanden sind und zu dem Schadensbild am BMW passen. Der Halter des flüchtigen Benz kann an seiner Wohnung angetroffen werden. Der Grund der Flucht wurde der Streife schnell klar, der 52-Jährige weist starke Anzeichen auf Alkoholkonsum auf: Er lallt, kann sich kaum auf den Beinen halten und den Anweisungen der Beamten nur schwer folgen. Der Binger muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden beträgt an beiden Fahrzeugen ca. 3500EUR.

