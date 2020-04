Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zu schnell gefahren; Autofahrer schwer verletzt.

Bingen (ots)

Am Sonntagabend befuhren zwei junge Männer mit einem Pkw die K15, von Jugenheim in Richtung Sprendlingen. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Baum. Der schwer verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

