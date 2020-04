Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung

Bingen (ots)

Während des Osterwochenendes mussten Beamte der Polizei Bingen in zwei Fällen Anzeigen gegen mehrere Personen erstatten, die sich nicht an die Kontakt-Beschränkungen hielten. Hierbei handelte es sich um eine Grillfeier in Bingen-Büdesheim und eine Ansammlung einer Personengruppe in der Binger Innenstadt. Während sich der überwiegende Teil der Betroffenen einsichtig zeigten, reagierte eine 43-jährige Frau aus Bingen äußerst aufbrausend und unkooperativ. Ihr Verhalten machte es schließlich erforderlich, dass sie in den Polizeigewahrsam eingeliefert wurde.

