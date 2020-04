Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Motorradfahrer gestürzt

Gemarkung Sprendlingen (ots)

07.04.2020, 10.42 Uhr

Ein 63 jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L415 von Sprendlingen kommend in Fahrtrichtung Ober-Hilbersheim. Kurz vor der Einmündung zur Kreismülldeponie kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und wurde über diese geschleudert. Durch den Sturz erlitt der Fahrer Verletzungen am rechten Knie und Schienbein. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

