Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, Ansammlung im freien Raum von mehreren Personen

Bingen (ots)

Über einen Bürger wurde der Polizei Bingen am Dienstag, den 31.03.2020, gegen 18.53 Uhr, eine Ansammlung von mehreren Personen auf einem Feldweg in der Technischen Hochschule in Bingen-Büdesheim gemeldet. Durch die Einsatzkräfte der Polizei Bingen konnten acht Jugendliche und Heranwachsende festgestellt werden, die dicht an dicht auf zwei Bänken saßen und Alkohol konsumierten. Den Hinweis auf einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und der ausgesprochene Platzverweis wurde nur sehr zögerlich nachgekommen. Gegen die acht Personen wird nur ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell