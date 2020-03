Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen-Büdesheim, Scharlachberggelände (ots)

18.03.2020, 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Am 18.03.2020, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde ein auf dem Kundenparkplatz des Scharlachberggeländes geparkter VW Bus mit HHM-Kennung durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass das verursachende Fahrzeug beim Ausparken gegen den Bus stieß. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen SUV mit Anhängerkupplung gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

