Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kennzeichendiebstahl

Gemarkung Bingen-Kempten, Mitfahrerparkplatz (ots)

15.03.2020, 12.20 Uhr bis 22.20 Uhr

Am 15.03.2020, in der Zeit von 12.20 Uhr bis 22.20 Uhr, entwendete bisher unbekannter Täter beide Kennzeichen eines auf dem Mitfahrerparkplatz geparkten PKW mit KH-Kennung. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

