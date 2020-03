Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mofadiebstahl

Sprendlingen (ots)

Offenbar in der Nacht vom 12.auf 13.03.2020 wurde ein in der Ortsmitte Sprendlingen abgestellter Mofaroller entwendet. Unweit des Tatortes kann der nun beschädigte Roller aufgefunden werden. Hinweise auf Tatverdächtige sind an die Polizei Bingen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell