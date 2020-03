Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Festnahme von Dieseldieb

Sankt Johann, Gemarkung (ots)

Bei der Polizei Bingen gehen am Abend des 13.03.2020 Hinweise auf eine verdächtige Person auf einem Betriebsgelände in der Gemarkung Sankt Johann ein. Von den eingesetzten Streifen kann daraufhin eine Person festgenommen werden, welche offenbar versucht hat, an den abgestellten Fahrzeugen Dieselkraftstoff zu entwenden.

