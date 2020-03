Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Fahrzeugen

Bingen (ots)

08.03.2020, 19.34 Uhr

In der Gutenbergstraße fielen 2 Personen auf, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten. An jedem abgestellten Fahrzeug prüften sie, ob die Türen verschlossen waren. Die beiden Personen konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Sie führten eine Vielzahl von Gegenständen mit, vermutliches Diebesgut, darunter Handys, Kopfhörer, Ladekabel und Kleingeld. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen, Telefon 06721-9050, in Verbindung zu setzen.

