Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Bingen-Büdesheim (ots)

Nacht vom 07.03.2020 auf 08.03.2020

In der Nacht vom 07.03.2020 auf 08.03.2020 wurden in der Steinstraße und in der Gabelsbergerstraße in Bingen-Büdesheim an drei Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelte es sich um einen Daimler Benz, C-Klasse, einen Audi Q5 und einen Audi A6. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell