Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Straßensperrungen

Gemarkung Bacharach (ots)

Nacht vom 27.02.2020 auf 28.02.2020

In der Nacht vom 27.02.2020 auf 28.02.2020 mussten die L 224, Bacharach in Richtung Rheinböllen, und die K 27, Manubach in Richtung Rheinböllen, aufgrund umgestürzter Bäume, voll gesperrt werden. Die Sperrungen konnten am Morgen des 28.02.2020, nach Räumung, wieder aufgehoben werden.

