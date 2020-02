Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Versuchter Tageswohnungseinbruch

gensingen, Birkenstraße (ots)

24.02.2020, 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Bisher unbekannter Täter versuchte die Terrassentür an einem Anwesen in der Birkenstraße aufzuhebeln. Die Tat blieb im Versuchsstadium. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

