POL-PIBIN: Jugendschutzkontrollen im Rahmen des Fastnachtsumzuges in Waldalgesheim

Waldalgesheim (ots)

Im Rahmen des diesjährigen Fastnachtsumzuges an Rosenmontag in Waldalgesheim wurden durch die Polizei Bingen, gemeinsam mit Mitarbeitern des Jugendamtes und des Ordnungsamtes in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 17.00 Uhr, Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden rund 65 Jugendliche und Heranwachsende kontrolliert. Hierbei wurden rund 19 Flaschen hochprozentiger Alkohol von Personen unter 18 Jahren und 5 Flaschen weinhaltige Getränke bei Personen unter 16 Jahren entsorgt. Darüber hinaus wurden ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Bei der Kontrolle eines 16-Jährigen wurde etwas Marihuana sichergestellt. In einem weiteren Fall wurde bei einem polizeibekannten 15-Jährigen aus präventiven Gründen ein Messer sichergestellt. In zwei Fällen kam es zu Körperverletzungen, die von der Polizei aufgenommen wurden.

