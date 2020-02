POL-PIBIN: Brand Globus-Markt

Polizeiinspektion Bingen

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr musste die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung am Globus Lebensmittelmarkt ausrücken. Die Brandstelle konnte schnell im Bereich einer Müllpresse ausgemacht werden. Der in Brand geratene Container befand sich in einem nicht zugänglichen Bereich für die Kunden. Während der Löscharbeiten wurden die gesamten Verkaufsräumlichkeiten aus Sicherheitsgründen evakuiert. Personen wurden keine verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an der technischen Anlage. Gegen kurz vor 20:00 Uhr konnten die Bereiche für die Kunden wieder freigegeben werden. Ob ein technischer Defekt der Müllpresse die Ursache für den Brand setzte, ist derzeit noch unklar.

