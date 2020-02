Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tankbetrug; Smart fuhr ohne Kennzeichen vor

Bingen-Büdesheim, Hitchinstraße (ots)

18.02.2020, 22.08 Uhr

Am 18.02.2020, 22.08 Uhr, wurde der Polizei ein Tankbetrug an der ARAL-Tankstelle in Bingen-Büdesheim gemeldet. Der Tankstellenbediensteten fiel ein Smart auf, der ohne Kennzeichen an einer Tanksäule stand und tankte. Die Angestellte brach daraufhin den Tankvorgang ab. Der Täter versuchte eine andere Tanksäule zu nutzen, was jedoch misslang. Daraufhin flüchtete er. Die eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei hofft, nach Auswertung des Videomaterials, Ermittlungsansätze zu erlangen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen, Telefon 06721-9050, zu melden.

