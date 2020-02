Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl aus Fahrzeugen

Bingen-Büdesheim und Bingen-Dietersheim (ots)

Nacht vom 16.02.2020 auf 17.02.2020

In der Nacht vom 16.02.2020 auf 17.02.2020 wurden aus zwei Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Ein PKW Seat Ateca mit MZ-Kennzeichen war in Bingen-Büdesheim, Am Mühlteich, geparkt, das zweite Fahrzeug, ein BMW mit BIN-Kennzeichen, in der Straße "Im Tiergarten". Entwendet wurden EC-Karten, Fahrzeugpapiere und ein Smartphone. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

