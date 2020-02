Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Tageswohnungseinbruch mit Zielrichtung Wertsachen

Gensingen (ots)

Am Freitag gelangten zwischen 17.30 und 20 Uhr Unbekannte in ein Wohnhaus in der Birkenstraße in Gensingen. Durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür kam man ins Anwesen und durchsuchte dieses auch. Die Polizei Bingen bittet um Zeugenhinweise in Bezug auf Feststellen von -Fremden Personen- und verdächtigen Fahrzeugen zu dem o.a. Tatzeitraum in der Ortslage. Anrufe werden erbeten unter 06721/9050

