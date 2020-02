Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Niederheimbach (ots)

Am Freitag überholte nach dem Ortsausgang Niederheimbach gegen 13.36 Uhr auf der Bundesstraße 9 ein blauer VW Golf zwei Fahrzeuge die in Richtung Bingen fuhren. Durch Gegenverkehr musste der Überholvorgang abrupt abgebrochen werden, so dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer/in bis zum Stillstand abbremsen musste um eine Kollision zwischen dem Golf und dem Gegenverkehr zu verhindern. Die Polizei Bingen bittet den Fahrzeugführer/in zwecks Zeugenaussage sich hier telefonisch zu melden. Polizei Bingen 06721/9050 Die Fahrzeugführerin konnte durch die Polizei in Bingen kontrolliert werden, wobei sich herausstellte, dass sie derzeit über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

