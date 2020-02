Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unter Drogeneinfluss zum Einkaufen

Bingen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr kann eine Streife der Polizei Bingen bei einem Fahrzeugführer drogenbedingte Auffälligkeiten feststellen. Ein Schnelltest bestätigt dies und reagiert positiv auf Amphetamin. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wird der Mann aus dem Kreis Bingen zur Dienststelle verbracht. Zuvor war der 47-Jährige auf einen Parkplatz in der Schultheiß-Kollei-Straße gefahren, um dort seinen wöchentlichen Einkauf zu erledigen. Die Weiterfahrt wurde ihm schließlich untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet. Darüber hinaus muss der Angezeigte mit einem Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

