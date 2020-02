Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zigarettenautomat entwendet

Wolfsheim, Kirchgasse (ots)

Nacht vom 05.02.2020auf 06.02.2020

Unbekannte Täter entwendeten einen in der Kirchstraße aufgehängten Zigarettenautomaten, der später, entleert, ein einem kleinen Waldstück in der Gemarkung Wolfsheim von einem Zeugen aufgefunden wurde. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

