Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Wohnungseinbruch

Gensingen, Schloßstraße (ots)

03.02.2020, 11.00 Uhr, bis 05.02.2020, 17.00 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten den Rollladen an einem Anwesen in der Schloßstraße und schlugen die Fensterscheibe ein. Im Anwesen wurden alle Räume angegangen. Das genaue Stehlgut konnte noch nicht benannt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

