Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unerlaubte Müllentsorgung Gewerbegebiet BIN-Sponsheim Grolsheim

Bingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr , kam es erneut zu einer unerlaubtem Müllentsorgung am Kreisel Kühne und Nagel im Sponsheimer / Grolsheimer Gewerbegebiet. Hier wurden durch zwei Männer mehrere teils gefüllte Farbeimer im angrenzenden Grünstreifen aus einem Transporter heraus entsorgt. Zudem befand sich an dieser Stelle bereits eine "wilde Müllhalde" mit Hausmüll, Müllsäcken und anderem Unrat, die im Endeffekt auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell