Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ausgehobener Gullideckel in Münster-Sarmsheim

Bingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, kam es vor dem Anwesen 22 der Talstraße in Münster-Sarmsheim zu einem Vorfall, bei dem sich eine junge Frau den Fahrzeugreifen beschädigte. Grund dafür war ein hochstehender Gullideckel, der infolge seines Eigengewichtes mit hoher Wahrscheinlichkeit aus seinem Sitz gehoben wurde. Hierbei handelt es sich um den Straftatbestand des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der bei Ermittlung des Täters entsprechend geahndet wird. Hinweise zum oben beschriebenen Vorfall unter 06721-9050 an die PI Bingen.

