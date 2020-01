POL-PIBIN: Fahrzeugbrand

Polizeiinspektion Bingen

Bingen, Burggäßchen (ots)

30.01.2020, 12.39 Uhr

Beim Befahren der Schmittstraße bemerkte ein Fahrzeugführer Brandgeruch und Rauchentwicklung im Fahrzeug. Er lenkte seinen PKW in das Burggäßchen, um Hilfe zu holen. Unmittelbar nach dem Abstellen stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Anwesen, in dessen Nähe das Fahrzeug abgestellt war, entstand Gebäudeschaden. Als Ursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

