Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Missbrauch von Notrufen; Ergänzung Pressebericht vom 20.01.2020

Niederheimbach (ots)

19.01.2020, 18.44 Uhr

Am 19.01.2020 kam es zu einem Missbrauch von Notrufen. Gemeldet wurde ein Brand in der Hinterbach. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch kein Brandereignis feststellen. Aufgrund der damaligen Sachlage, einhergehend mit den vorliegenden Ermittlungsergebnissen, richtete sich der Tatverdacht gegen eine Person aus der Verbandsgemeine Rhein-Nahe. Zwischenzeitlich haben sich gänzlich neue Ermittlungsansätze ergeben, die eine Täterschaft dieser Person ausschließen, so dass die Polizei wieder am Anfang ihrer Ermittlungen steht. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

