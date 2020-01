Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Diebstahl von Messing

Gemarkung Bingen-Sponsheim (ots)

25.01.2020, 14.00 Uhr, bis 27.01.2020, 06.00 Uhr

In der Zeit vom 25.01.2020, 14.00 Uhr, bis 27.01.2020, 06.00 Uhr, schnitten unbekannte Täter einen Zaun eines Grundstückes in der Albert-Schweitzer-Straße auf und entwendeten dort gelagertes Messing, ca. 500 Kilogramm. Zum Transport vom Grundstück bis zum Täterfahrzeug nutzten sie eine rote Haushaltsmülltonne. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

