Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand in Mehrfamilienhaus

Bingen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr verursachte ein unbeaufsichtigter Topf auf einer Gas-Kochstelle einen Brand in einer Wohnung in der Gaustraße in Bingen. Bei dem Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, erlitt die Bewohnerin eine Rauchgasintoxikation. Sie wurde in das örtliche Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Bingen hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Es entstand lediglich Sachschaden an der kleinen Küchenzeile. Während der Dauer der Löschmaßnahmen wurden die Nachbarwohnungen evakuiert. Die Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Gaustraße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell