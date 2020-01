Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Gensingen, Kaiserstraße (ots)

23.01.2020, 06.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Am 23.01.2020, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 15.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug den Putz und die Regenrinne des Anwesens Nummer 6 in der Kaiserstraße. Da sich die Beschädigung in einer Höhe von 2 Metern befindet, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW gehandelt haben dürfte. An der Schadensstelle konnten blaue Farbanhaftungen festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/9050.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell