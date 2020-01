Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsdiebstahl

Bingen, Basilikastraße (ots)

24.01.2020, 01.00 Uhr

Einer Zeugin fielen in einer Bäckereifiliale in der Basilikastraße zwei Männer auf. In Nähe der Eingangstür entdeckte die Zeugin einen Mülleimer, der sich zwischen Tür und Mauerwerk befand. Daraufhin verständiget die Zeugin die Polizei, die die Täter vor Ort nicht mehr antreffen konnte. Hier wurde festgestellt, dass die Eingangstür aufgehebelt wurde. Ein in einem Büro befindlicher Safe mit geringem Bargeldbetrag wurde entwendet. Die Täter werden als dunkelhäutig beschrieben. Beide trugen dunkle Kleidung. Einer der Täter trug zudem eine weiße Baseballmütze. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/9050.

