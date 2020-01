Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zimmerbrand in Manubach

Bingen (ots)

Am 18.12.2020 gegen 16:00 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand eines Wohnhauses in der Rheingoldstraße in Manubach gemeldet. Durch die Einsatzkräfte wurde schließlich festgestellt, daß in dem Wohnhaus aus bisher ungeklärter Ursache ein Sofa in Brand geriet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

