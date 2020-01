Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrssicherheitsarbeit

Bingen (ots)

In der Nacht zum 18.01.2020 wurden durch die Polizei Bingen mehrere Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. In 55576 Sprendlingen auf der K6 konnte am frühen Morgen ein PKW festgestellt werden, bei dem die Fahrzeugführerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr die Weiterfahrt zunächst untersagt.

