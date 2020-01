Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung

Bingen (ots)

Am 17.01.2019 gegen 17.30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in 55411 Bingen am Rhein in der Untergasse. Ein Verkehrsteilnehmer ärgerte sich über die Fahrweise eines anderen Verkehrsteilnehmers. Als das Fahrzeug anhält, steigt der Beschuldigte aus und tritt gegen die Fahrzeugtür. Es kam zu verbalen Streitigkeiten zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. In dessen Verlauf kam es noch zu einer Körperverletzung.

