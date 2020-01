Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Haftbefehl vollstreckt

Bingen, Innenstadt (ots)

13.01.2020, 16.45 Uhr

Im Zusammenhang mit einem durch die Kriminalinspektion Bad Kreuznach geführten Ermittlungsverfahren wegen illegalem Rauschgifthandel, wurde am Montag, 13.01.2020, 16.45 Uhr, in der Fußgängerzone in Bingen ein 25jähriger per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen und anschließend der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

