Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Betrunkener Fahranfänger

Bingen + Waldalgesheim (ots)

Verkehrsteilnehmer meldete am heutigen Samstagmorgen gegen 04.25 Uhr einen Personenkraftwagen, der von Bingerbrück auf der L 214 in Richtung Waldalgesheim fahren würde. Die Fahrweise wäre sehr besorgniserregend, da der Wagen fast die gesamte Fahrbahnbreite benötigen würde. Die Polizeistreife kann an der Halteranschrift den 18-jährigen Sohn des Hauses antreffen, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden konnte. Der Fahranfänger kam auf ein stolzes Atemalkoholergebnis von 1,78 Promille. Nach Entnahme der Blutprobe wurde ihm auch der Führerschein den er erst seit fünf Monaten inne hatte sichergestellt. Neben dem mehrmonatigen Fahrverbot und einer Geldstrafe erwartet ihn auch eine Nachschulung

