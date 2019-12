Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Toter nach Brand im Führerhaus

Bingen (ots)

Am 25.12.2019 gegen 09.57 Uhr kommt es zu einem Brand in einem Führerhaus einer litauischen Zugmaschine. Der Sattelzug war in 55411 Bingen am Rhein auf dem Parkplatz in der Gustav-Stresemann-Straße 2 abgestellt. Über Mitarbeiter des nahegelegenen Autohofes wurde die hiesige Polizei über eine starke Rauchentwicklung in Kenntnis gesetzt. Es konnte festgestellt werden, dass bereits andere LKW-Fahrer bereits die Scheibe des Führerhauses eingeschlagen haben. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein Brand in dem Führerhaus ausgebrochen. Eine 32-jährige Moldawier,vermutlich der Fahrzeugführer, ist in der Fahrerkabine verstorben. Ermittlungen bzgl. Brand- und Todesursache dauern derzeit noch an.

