Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch

Bingen (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.12.2019, 19.00 Uhr und 25.12.2019, 00.15 Uhr wurde in 55425 Waldalgesheim in der Sankt-Barbara-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter haben sich Zutritt in das Anwesen über ein Fenster verschafft. Das Haus wird durchwühlt und Weihnachtsgeschenke werden geöffnet und gestohlen. Zudem wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten über die Gebäuderückseite. Wer kann Hinweise hierzu geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell