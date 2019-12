Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand

Bingen (ots)

Am 24.12.2019 gegen 11.12 Uhr wird ein Kaminbrand mit starker Rauchentwicklung in 55422 Bacharach in der Lindenstraße gemeldet. Die Feuerwehr ist ebenfalls am Brandort eingesetzt. Es kann festgestellt werden, dass in dem Einfamilienhaus kein offenes Feuer ausgebrochen ist, allerdings starker Qualm. Zur Brandursache kann angenommen werden, dass es in einem Kaminrohr gebrannt hat. Es hat sich vermutlich Ruß entzündet. Personen- und Gebäudeschäden sind nicht entstanden.

