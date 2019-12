Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Betäubungsmittel und Diebesgut sichergestellt

Bingen (ots)

18.12.2019, 01.08 Uhr

Am 18.12.2019, 01.08 Uhr, wurde im Bereich Schlossbergstraße eine 3-köpfige Personengruppe kontrolliert. Die Jugendlichen und Heranwachsenden, 16, 17, und 19 Jahre alt, waren für die Beamten keine Unbekannten. Bei dem 17 jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, 2 Mercedes-Sterne und diverse Süßigkeiten. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Mercedes-Sterne an zwei auf dem Gerbhausparkplatz abgestellten Fahrzeugen entwendet wurden. Die Süßigkeiten stammten aus einem Automaten am Stadtbahnhof, der allerdings keine Aufbruchspuren aufwies.

